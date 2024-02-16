Во время выступления на открытии международной украино-шведской выставки украинский лидер отметил, что большинство государств определились и выбрали мир, а некоторым странам просто не повезло с соседями, информирует «НБН».

По словам гаранта, украинцы никогда не хотели войны, которая неуместна в этом веке. Глава государства отметил, что в государстве-террористе любят вспоминать об истории, однако россияне так и не сделали из нее выводы.

Президент отметил, что агрессия РФ – отражение злой части человеческой души, которая борется за господство и презирает жизнь. Зеленский считает, что международное сообщество должно приучить россиян уважать других и вынудить Москву искать путь к миру.

Напомним, в интервью итальянскому телеканалу глава Украины предупредил европейские государства об угрозе войны. Зеленский сомневается, что НАТО сможет оперативно отреагировать, в случае вторжения российских войск на территорию Альянса.