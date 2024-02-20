Как информирует «НБН», об этом изданию «Украинская правда» сообщили источники во фракции «Слуга народа».

Согласно информации источника, еще с минувшего года фракция просила Верховного главнокомандующего о такого рода встрече, однако у Зеленского на это не находилось времени.

В ходе встречи стороны намерены обсудить в целом ситуацию в Украине. Какой-то определенной темы там нет.

Во фракционном чате парламентарии сейчас голосуют за вопросы, которые будут заданы президенту Украины. И те десять, которые наберут больше всего голосов, будут Зеленскому заданы.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Зеленский прокомментировал ситуацию на границе с Польшей.