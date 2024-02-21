Как информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал», в своем обращении Зеленский отметил, что он сейчас обращается ко всем, кто помнит, что означает полный смысл слова «солидарность». Слово, которое так сильно изменило историю нашей всей Европы в лучшую сторону. Это ведь было все. И во многом есть. Однако, по словам президента, мы видим чрезмерную и несправедливую политизацию сейчас, по которой общие достижения могут начать рассыпаться.

Распорядился, чтобы наше правительство в ближайшее время до двадцать четвертого февраля было на границе между нашими государствами. И я очень прошу тебя Дональд, господни глава правительства, тоже прибыть к границе. Господин президент Анджей Дуда, я очень прошу и тебя поддержать наш такой диалог. Это является национальной безопасностью. Нам не стоит затягивать все это. В самые ближайшие дни нам дают шанс сделать это, — заявил украинский лидер.

Напоследок он добавил:

Я готов быть на границе вместе с нашим правительством. И я сейчас хочу обратиться в Европейскую комиссию. Необходимо сохранить единство в Европе. Это является фундаментальным интересом Европейского Союза. Как следствие Украина обращается в Еврокомиссию, чтобы в этой встрече принял участие также и представитель Европейской комиссии.

Напомним, ранее Зеленский уже комментировал ситуацию на границе с Польшей.