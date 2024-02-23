Чиновник в интервью «24 каналу» отметил, что после смерти Навального Запад находится в растерянном состоянии, задаваясь вопросом «что делать», поскольку глава Кремля демонстративно ликвидировал альтернативу своему режиму в РФ, информирует «НБН».

По словам представителя Офиса Зеленского, гибель в стране-агрессоре оппозиционера и любого другого человека ни на что не влияет в западном мире. Единственная возможность завершить войну и усадить Путина на скамью подсудимых – предоставить Украине все необходимые средства для «обнуления» российских оккупационных сил.

Подоляк отметил, что сегодня Москва устами кремлевского диктатора и действиями против Навального говорит, что все предупреждения для РФ больше не работают, поэтому единственный выход – передавать оружие Украине для финализации войны в Восточной Европе.

Ранее смерть Навального прокомментировал глава государства Владимир Зеленский, высказавшись о главе Кремля.