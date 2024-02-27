Представитель Офиса Зеленского рассказал, что заявления о возможной отправке вооруженных сил Организации Североатлантического договора в Украину свидетельствуют об осознании европейскими государствами рисков, которые для них составляет агрессивная Российская Федерация, информирует «НБН» со ссылкой на агентство Reuters.

В письменном комментарии относительно заявления главы Франции Эммануэля Макрона советник главы ОПУ также отметил, что открытие дискуссии о возможности прямой помощи нашей стране в войне с РФ западными войсками нужно рассматривать как желание Европы более ясно освещать риски и правильно расставлять акценты.

Чиновник подчеркнул, что сейчас Западу важно ускорить поставки боевой техники для украинских войск.

Напомним, что генсек организации Йенс Столтенберг прокомментировал вопрос отправки вооруженных сил Альянса в Украину. По словам представителя организации, блок не планирует там размещать свои войска.