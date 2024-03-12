Президент в интервью французским СМИ BFM TV и Le Monde отметил, что глава Кремля ракетным ударом по порту Одессы 6 марта продемонстрировал, к какому формату диалога с Украиной он готов, информирует «НБН».

Зеленский напомнил, что Киев участвовал и в «минском», и в «нормандском» форматах переговорного процесса, которые не принесли результатов. В то же время для российского диктатора пауза в войне как кислород и дополнительные возможности для восстановления оккупационных войск, а также подготовки к новому витку агрессии против нашей страны.

Гарант убежден, что пауза в боевых действиях станет таким же «минским процессом», благодаря которому РФ подготовится к полному захвату нашей страны с учетом ошибок, которые «освободители» допустили в начале полномасштабного вторжения.

Как сообщалось, 6 марта украинский лидер вместе с делегацией из Греции во главе с премьер-министром посетили Одессу. Во время визита представителей Киева и Афин российские оккупанты ударили по городу ракетой. Зеленский раскрыл подробности этой атаки.