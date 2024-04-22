Гарант в интервью Хьюго Декрипту, комментируя мобилизацию, рассказал, что есть соответствующие критерии и приоритеты относительно возраста и физического состояния военнообязанных, которых будут обучать и отправлять на фронт, информирует «НБН».

Помимо этого, по словам Зеленского, командование ВСУ показывает конкретные цифры, которые нужны им в войсках для подготовки бригад, которые заменят защитников, воюющих с начала полномасштабного вторжения РФ.

Президент уточнил, что это должна быть адекватная замена, поэтому бойцам нужно быть в хорошей физической форме и тренироваться. Украинский лидер отметил, что есть разница между 25-летним воином и 50-летним защитником.

Как отметил глава государства, помимо этого молодые люди нужны ВСУ, поскольку они быстрее ориентируются в современных технологиях и могут дать технологический прогресс в этой войне. Такие бойцы будут эффективны как операторы БПЛА, в киберзащите и т.д.

Ранее президент высказался о планах россиян на Часов Яр и контрнаступление.