Советник главы ОПУ в интервью «24 каналу» прокомментировал критику национального телемарафона Государственным департаментом США, информирует «НБН».

По словам чиновника, государство во время войны захотело иметь определенную площадку, инструмент для проведения четко определенных программ, учитывая масштабы информационной работы государства-террориста.

Представитель Офиса Зеленского заявил, что в нашей стране не введена цензура и любой может продавать информационный продукт в любом количестве. Подоляк отметил, что «Единые новости» не ограничивают право граждан говорить и публиковать что-либо.

Ранее украинцы подписали петицию с призывом перенаправить денежные средства телемарафона на закупку автомобилей и БПЛА для Сил обороны. Глава правительства Денис Шмыгаль объяснил, почему «Единые новости» продолжат получать финансирование.