Представитель Офиса Зеленского в интервью литовскому изданию Delfi заявил, что необходимо общеевропейское решение о возвращении украинских мужчин мобилизационного возраста из-за границы, информирует «НБН».

По словам чиновника, много молодых людей в первые месяцы полномасштабной войны уехали из Украины и в Европе ведут бездейственный образ жизни, манифестируют это, пока их страна истекает кровью.

Советник главы ОПУ считает, что европейские государства путем долгих разговоров все же придут к правильному решению. Подоляк отметил, что это должно заставить украинских мужчин за границей задуматься над тем, где они сейчас и как будут чувствовать себя завтра.

Представитель Офиса президента подчеркнул, что в жизни не бывает так, что один платит максимальную цену, а другой этим наслаждается, а позже возвращается в Украину и рассказывает, что поддерживал родину в момент тяжелейшего испытания.

Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина объяснила запрет Киева на предоставление консульских услуг украинским мужчинам за рубежом.