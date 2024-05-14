На своей странице в соцсети Х руководитель внешнеполитического ведомства опубликовал видеокомментарий, в котором опроверг заявления о том, что Украина и РФ весной 2022 года якобы почти договорились о прекращении боевых действий, однако под влиянием Лондона Киев отказался заключать соглашение, информирует «НБН».

По словам дипломата, это одна из лживых историй Кремля, которую он напоминает, чтобы размыть фокус и переложить вину за начало полномасштабной войны с РФ на нашу страну. Министр подчеркнул, что, если бы россияне действительно хотели мира, они бы не напали на Украину.

Кулеба напомнил, что действительно в начале полномасштабного вторжения РФ украинская и российская делегации проводили встречи. Однако перспектив реального решения не было из-за разных позиций сторон и абсурдных требований Москвы.

Кроме того, Кремль отверг возможность встречи Зеленского с Путиным, которая также обсуждалась между сторонами. Глава МИД отметил, что в срыве потенциального соглашения между странами виноват не украинский лидер и не экс-глава британского правительства Борис Джонсон, а только российский диктатор.

Напомним, в ОПУ прокомментировали слова заместителя начальника ГУР МОУ о возможных переговорах с РФ в следующем году.