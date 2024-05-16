Словацкое издание Pravda, ссылаясь на источники, заявило, что премьер-министра ожидает еще одна операция на бедре. После нападения у политика было кровотечение в брюшной полости, которое медикам удалось остановить, информирует «НБН».

Журналисты пишут, что Фицо, который получил многочисленные огнестрельные ранения, оперировали в течение пяти часов две хирургические бригады.

Главу правительства поместили в отделение интенсивной терапии, его состояние очень тяжелое. Политику дают препараты для разжижения крови, однако эти лекарства могут вызвать проблемы.

Ранее вице-премьер Словакии Томаш Тараб сообщал, что одна пуля попала в сустав, а вторая – в живот Фицо. По его словам, жизни главы правительства ничего не угрожает.

Отметим, что в Кремле прокомментировали покушение на словацкого премьер-министра.