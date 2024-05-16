Журналисты CNN, ссылаясь на данные спецслужб США, пишут, что россияне активизировали дезинформационные усилия для дискредитации украинского лидера. Для этого враг разгоняет тему «нелегитимности» Зеленского.

РФ использует отказ Украины от проведения президентских выборов весной этого года, чтобы разжечь критику в адрес главы государства, сообщает «НБН».

Как отмечает СМИ, второй темой, которую россияне выбрали для дезинформационной кампании, является выход ВСУ из Авдеевки Донецкой области.

В то же время в Вашингтоне не считают, что агрессор сможет подорвать доверие украинцев к своему лидеру. В США обеспокоены тем, что российские фейки окажут влияние на другие государства, поэтому американцы объясняют союзникам, почему Киев сейчас не может проводить президентские выборы.

Ранее российские СМИ объяснили, почему МВД РФ убрало Зеленского из базы розыска.