В пятницу, 17 мая, во время общения с представителями СМИ гарант заявил, что партнеры Киева не подталкивают его к переговорам со страной-агрессором. Однако в атмосфере мира это есть, поэтому Украине нужно быть сильной и устойчивой.

Зеленский напомнил, что украинское руководство выбрало площадку для дипломатии – Глобальный саммит мира, информирует «НБН» со ссылкой на издание «РБК-Украина».

Говоря о прекращении огня на период проведения Олимпийских игр, президент заявил, что такой сценарий несет риски для нашей страны. Глава государства объяснил, что ранее Украина имела подобный опыт и это не сработало с россиянами.

Зеленский отметил, что прекращение боевых действий на время проведения международных спортивных соревнований не помешает захватчикам переместить свои силы и технику поближе, чтобы после завершения Олимпиады начать наступление.

Напомним, в ОПУ отреагировали на высказывания кремлевского диктатора Владимира Путина о переговорах с Украиной в интервью китайскому СМИ.