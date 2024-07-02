Представитель Будапешта во время совместной пресс-конференции с украинским лидером в Киеве сообщил, что в ходе переговоров с Зеленским он предложил ему прекратить ведение огня и начать мирные переговоры, информирует «НБН».

Венгерский премьер-министр отметил, что он очень высоко ценит инициативы главы Украины ради достижения мира, однако они якобы требуют много времени и усложнены из-за правил международной дипломатии. Политик подчеркнул, что российское вторжение в Украину очень интенсивно влияет на безопасность европейских государств.

Орбан считает, что прекращение огня могло бы «ускорить темпы» переговорного процесса, поэтому он призвал Зеленского подумать над тем, чтобы «пойти немножко иначе».

Напомним, глава венгерского правительства после переговоров с лидером украинцев назвал свою цель приезда в Киев.