Глава ОПУ в ходе выступления в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке рассказал, что план победы Украины состоит из четкого виденья шагов, которые необходимо выполнить для достижения справедливого и длительного мира.

Чиновник отметил, что план победы Украины состоит из двух частей – военной и дипломатической, пишет «НБН» со ссылкой на Telegram-канал Ермака.

Руководитель Офиса Зеленского заявил, что ВСУ должны иметь преимущество на поле боя, чтобы заставить кремлевского диктатора закончить войну. Силы обороны без кораблей уничтожили Черноморский флот, без современных истребителей остановили продвижение врага на большинстве направлений и смогли вернуть боевые действия на территорию РФ.

Представитель Киева добавил, что наша страна в шесть раз нарастила производство оружия, однако ей все еще не хватает времени, технологий и ресурсов для выпуска всего необходимого защитникам.

Глава ОПУ просит партнеров увеличить инвестиции в украинский ОПК и снять запрет на дальнобойные удары Сил обороны вглубь России. Также он подтвердил, что членство Украины в НАТО – это часть плана победы, призвав союзников игнорировать угрозы об эскалации со стороны Москвы.

Напомним, глава Украины Владимир Зеленский заявил, что план победы будет доступен всем странам, в частности с ним должны ознакомиться в Кремле.