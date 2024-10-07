Словацкий премьер-министр в ходе межправительственной встречи с украинским коллегой Денисом Шмыгалем в Ужгороде в понедельник, 7 октября, высказался об интеграции страны в ЕС и НАТО, информирует «НБН» со ссылкой на «Суспільне».

По словам политика, Братислава на 100% поддерживает вступление Украины в Евросоюз, но в то же время «холодно относится» к ее интеграции в Альянс. Фицо заверил, что словацкие власти не будут создавать препятствия на пути страны в ЕС.

Также глава правительства Словакии заявил, что Братислава поддерживает все мирные планы Киева, президента Владимира Зеленского и представленную им Формулу мира. Премьер добавил, что его страна заинтересована в добрососедских отношениях с Украиной и в ее восстановлении.

Кроме того, политик заверил, что словацкое руководство будет поддерживать все инициативы для достижения качественного и устойчивого мира в соседней стране.

Отметим, что накануне в интервью STVR Фицо заявил, что пока он будет у власти, Словакия никогда не согласится на интеграцию Украины в Альянс, так как такой шаг якобы развяжет Третью мировую войну.

Ранее СМИ сообщали, что Украине на встрече в формате «Рамштайн» могут предложить конкретные шаги для членства в НАТО.