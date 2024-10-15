СМИ сообщили, что КНДР взорвала дороги, которые ведут на территорию Южной Кореи. Мусиенко назвал такие действия Пхеньяна символическими, информирует «НБН», ссылаясь на «РБК-Украина».

Эксперт напомнил, что эти дороги были построены в знак потепления отношений между двумя государствами и допускалось, что по ним откроется движение. Он отметил, что в Сеуле есть политические силы, которые выступают за мирное урегулирование конфликта с Пхеньяном.

По словам Мусиенко, в Южной Корее есть очень много беженцев из КНДР. Большая часть таких людей сбегала по минным полям. Поэтому не исключено, что кто-то из военных армии Ким Чен Ына также захочет попытаться покинуть страну. Поэтому уничтожение дорог Пхеньяном – это скорее символический жест.

Эксперт добавил, что правителю КНДР, как главе Кремля, нужно подкреплять свой статус авторитарного руководителя постоянными внешними угрозами для его государства.

Как сообщалось, СМИ рассказали о дезертирстве 18 северокорейских бойцов на границе Курской и Брянской областей.