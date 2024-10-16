Глава государства в ходе выступления в ВРУ, где презентовал план победы Украины, заявил, что КНДР, КНР и Иран принимают активное участие в войне против нашей страны на стороне российских оккупантов, пишет «НБН».

По словам гаранта, Северная Корея стала частью «коалиции преступников» с Россией. Зеленский отметил, что правитель КНДР Ким Чен Ын, который держит в рабстве все население страны, уже не только передает Москве боеприпасы, а и передает людей в армию Путина и для работы на заводах в РФ.

Украинский лидер напомнил о военной помощи Кремлю от Ирана, а также о сотрудничестве российской власти с КНР. Президент отметил, что, несмотря на заявления из Пекина, китайское руководство не делает реальные шаги, чтобы остановить агрессию РФ.

Зеленский предупредил о том, что, если союзники Киева сейчас не усилятся, кремлевский диктатор в 2025 году усилится так, чтобы дипломатия была отброшена навсегда.

Напомним, что у Путина уже отреагировали на план победы Украины, который сегодня Зеленский представил в Верховной Раде.