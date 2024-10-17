Украинский лидер в ходе выступления на заседании Европейского совета представил план победы нашей страны в войне с РФ, высказавшись о 3-м пункте – неядерном сдерживании государства-террориста, информирует «НБН».

Президент сообщил, что Киев предлагает Западу разместить на украинской территории ракетный комплект для сдерживания страны-агрессора. Это позволит вынудить Москву участвовать в мирных переговорах либо уничтожить военные объекты оккупантов.

Глава государства назвал такой подход «мир через силу», отметив, что украинское руководство предоставит все его детали США, ФРГ, Италии, Франции и Великобритании. Зеленский добавил, что кремлевский диктатор должен уважать силу свободного мира, а не заставлять его дрожать от угроз.

Как сообщалось, литовский лидер Гитанас Науседа рассказал, от чего зависит реализация плана победы Украины.