Украинский лидер в интервью британскому изданию Financial Times заявил, что результаты американских выборов президента являются решающими для будущего нашей страны и ее планов по интеграции в Организацию Североатлантического договора, информирует «НБН».

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис рассказала, что думает относительно интеграции Украины в НАТО, однако ее оппонент Дональд Трамп критикует предоставление помощи Киеву и обещает завершить войну сразу после возвращения в Белый дом.

По словам Зеленского, он не знает, каким будет предложение Вашингтона для нашей страны после того, как станет известен результат волеизъявления американцев.

Глава государства добавил, что в Киеве видят три сценария развития событий, один из которых предусматривает продолжение поддержки Украины.

Также в интервью гарант ответил, получал ли предложения по обмену захваченных РФ территорий на членство Украины в НАТО.