Глава государства во время встречи с представителями СМИ после переговоров с руководителем оборонного ведомства США Ллойдом Остином высказался о стремлении Украины вступить в НАТО, информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина».

Гарант напомнил, что много лет назад наша страна отказалась от ядерного оружия, рассчитывая на интеграцию в Североатлантический Альянс. Киев отдал арсенал, однако обещанную безопасность для страны не получил.

Зеленский объяснил, что Украине необходимо стать частью организации, чтобы защититься от российской агрессии, так как у нее нет оружия, которое может остановить кремлевского диктатора.

Говоря об интеграции страны в НАТО «частями», президент заявил, что никто юридически не будет признавать временно захваченные регионы территориями других государств. Лидер украинцев добавил, что приглашение в Альянс дается стране в международно признанных границах, и для него принципиально получить его во время войны.

Ранее президент ответил, получал ли предложения по обмену оккупированных территорий на членство Украины в НАТО.