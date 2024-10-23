Миериня в ходе совместной пресс-конференции со спикером ВРУ Русланом Стефанчуком заявила, что Рига поддерживает вступление Украины в Организацию Североатлантического договора, информирует «НБН».

По ее словам, латвийские власти надеются на то, что на саммите Альянса в Гааге члены организации смогут принять политическое решение о приглашении Украины в Североатлантический Альянс. Мероприятие запланировано на 24-26 августа 2025 года.

Политик добавила, что Рига и Киев будут работать над достижением этой цели.

В свою очередь спикер Верховной Рады заявил, что ВРУ и Сейм договорились о создании парламентской ассамблеи. Стефанчук объяснил, что это будет соответствовать современному стратегическому уровню сотрудничества между двумя государствами.

Напомним, президент Владимир Зеленский объяснил, почему Украине необходима интеграция в Альянс. Также глава государства высказался об интеграции страны в организацию «частями».