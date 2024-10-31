Постоянный представитель Украины в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что снисходительность организации к РФ была настолько растянута, что сейчас она сломана и ни для кого не работает.

По словам Кислицы, присутствие России «парализовало» Совбез ООН, информирует «НБН».

Дипломат подчеркнул, что страна-агрессор не пересекает «красные линии» цивилизованного мира, она идет по «красной дорожке», сотканной из слабых ответов, самоуспокоенности и необоснованных надежд. Постпред уточнил, что это даже не ковер, а река крови.

Как отметил Кислица, россияне продолжат и дальше разрушать краеугольные камни глобальной безопасности, пока их не остановят. Кроме того, на фоне военного сотрудничества Москвы и Пхеньяна все еще есть люди, которые верят в то, что «связывание рук» Украине в защите от ядерных стран как-то сделает их более склонными к миру.

Дипломат напомнил, что РФ и КНДР нарушили минимум три резолюции Совбеза ООН, призвав организацию ввести жесткие санкции против этих агрессивных государств.

Напомним, представитель Северной Кореи в ООН отверг обвинения в отправке Пхеньяном своих военных в Россию.