Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности в интервью изданию «Европейская правда» ответил, выполнила ли организация свое обещание передать Киеву миллион артиллерийских боеприпасов, информирует «НБН».

По его словам, Украина получила от государств-членов ЕС 980 000 снарядов. Боррель отметил, что изначально планировалось отправить миллион боеприпасов до весны, однако организация столкнулась с определенными вызовами. Поэтому соответствующее количество Евросоюз передаст Киеву до конца года.

Политик уточнил, что кроме основных поставок, Украина получила снаряды для артиллерии и по двусторонним соглашениям с отдельными государствами Евросоюза, а также через чешскую инициативу.

Верховный представитель Европейского Союза заявил, что организация продолжит помогать Киеву стабильной передачей снарядов. Он добавил, что, пообещав Киеву миллион боеприпасов до весны, Брюссель не знал реальную емкость производства, однако вскоре ЕС может выйти на крейсерскую скорость.

Напомним, что Боррель убеждает власти Южной Кореи усилить поддержку Украины на фоне отправки войск КНДР в РФ.