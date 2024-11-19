Украинский лидер, выступая в парламенте, рассказал о плане стойкости нашей страны, который состоит из 10 пунктов. Документ полностью со всеми приложениями будет представлен в следующем месяце, информирует издание «НБН».

Пункт 1 – единство. Президент отметил, что способность Украины продолжать борьбу с врагом и не проиграть войну зависит от вещей, которые может сделать народ, и которые можно сделать только в единстве с союзниками, в частности, это касается вступления страны в ЕС и НАТО.

Пункт 2 – фронт. Гарант заявил, что Силы обороны будут принимать меры по стабилизации фронта, в частности проводить операции на ВОТ Украины и на территории РФ. Кроме того, будет усиливаться технологичность армии.

Пункт 3 – оружие. По словам Зеленского, Украина успешно наращивает производство оружия и боеприпасов, ищет решения для уничтожения дронов-камикадзе «Шахед» FPV-дронами.

Однако этого недостаточно, чтобы опередить в технологиях россиян, поэтому Киев будет внедрять формат технологической Ставки, первое заседание которой пройдет в начале следующего месяца.

Пункт 4 – деньги. Глава государства заверил, что рисков для Сил обороны и безопасности страны нет на год вперед, все пенсии и зарплаты будут выплачены. Также украинцы получат от государства «зимнюю поддержку», а в марте будет проведена индексация пенсионных выплат на уровень инфляции.

Зеленский пообещал, что в 2025 году будут расширены государственные программы по поддержке бизнеса и потребителей, в частности возобновят программу «єПідтримка».

Пункт 5 – энергетика. Президент отметил, что это самая закрытая часть плана, так как РФ намерена погрузить нашу страну в блэкаут. Гарант сообщил, что была проведена большая работа по защите объектов и до конца года появятся паспорта энергетической устойчивости регионов.

Пункт 6 – безопасность. Украинский лидер объяснил, что на уровне государства Киев будет внедрять новую систему – безопасная область, безопасный город, безопасная община.

В частности, эта часть плана предусматривает реконструкцию укрытий, строительство новых, а также модернизацию стандартов. Кроме того, в каждой школе появятся полицейские, в образовательных учреждениях и других общественных зданиях будут установлены рамки металлоискателей.

Пункт 7 – общины. Зеленский сообщил, что власти будут принимать ряд решений для поддержки приграничных и прифронтовых общин, в частности Сумщины и Черниговщины, а также для общин, которые приняли больше всего переселенцев.

Пункт 8 – человеческий капитал. Эта часть плана предполагает модернизацию социальной политики, политики здравоохранения, образования, внедрение цифровизации услуг и т.д.

Глава государства анонсировал создание Министерства объединения украинцев, до конца года будет представлена кандидатура на пост главы. Ведомство займется делами глобального украинского общества. Также Киев заменит послов, особое внимание будет уделено государствам «Большой семерки».

Пункт 9 – культурный суверенитет. Президент заявил, что власти готовят «культурный Рамштайн» для создания нового и поддержания украинского культурного продукта и контента во всем мире, поиска и возвращения культурного наследия.

Пункт 10 – политика героев. Украинский лидер отметил, что эта часть плана касается урегулирование перехода защитников и защитниц в статус ветерана, их привлечение к госслужбе, интеграции военных после ранений или плена в общественную и экономическую жизнь, программы поддержки семей воинов и т.д.

Как сообщалось, в Минцифры рассказали, когда украинцы смогут подать заявку на получение 1000 гривен от Зеленского.