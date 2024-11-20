Украинский лидер в интервью телеканалу Fox News выразил уверенность в том, что глава Кремля может захотеть остановить свою агрессию против нашей страны.

По его словам, сегодня от Путина зависит многое и он может принять решение о завершении войны, информирует издание «НБН».

При этом, как отметил гарант, намного больше зависит от США, так как российский лидер слабее Штатов. Американский лидер наделен силой, властью, он имеет оружие и способен снизить цены на энергетические ресурсы.

Глава государства не сомневается, что новоизбранный руководитель Америки Дональд Трамп может повлиять на кремлевского диктатора, чтобы завершить российско-украинскую войну. Гарант уточнил, что это будет непросто, однако если применить все рычаги, которые есть у Вашингтона, республиканец достигнет цели.

Отметим, издание Politexpert пишет, что сейчас 47-й президент США рассматривает нового кандидата на пост главы Министерства финансов.

Как сообщалось, в ОПУ призвали Израиль использовать свое геополитическое влияние на администрацию Трампа.