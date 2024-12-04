Представитель Офиса Зеленского назвал Будапештский меморандум «одним из самых больших обманов в современной истории», поскольку эти договоренности не имели реального веса, практического применения и не предусматривали выполнения.

По его словам, это понимали все, кто подписывал соответствующий документ, сообщает издание «НБН» со ссылкой на YouTube-канал «РБК-Украина».

Чиновник объяснил, что проблема заключалась не в отказе от стратегических бомбардировщиков и передаче ядерного арсенала, а в отсутствии прописанных в соглашении конкретных гарантий – какие шаги предпринимать в той или иной ситуации.

Подоляк отметил, что на тот момент ситуация выглядела следующим образом: наша страна добровольно обратилась к государству, которое планировало ее уничтожить, и предложила отдать все свои стратегические ресурсы.

Вероятно, как считает советник главы ОПУ, было наивное убеждение, что никто не посмеет навредить Украине, которая сделала такой жест доверия. Однако впоследствии полученное оружие Москва применила против нее.

Напомним, глава МИД Великобритании заявил, что РФ «приложила руку» ко многим конфликтам в мире и обратился к союзникам.