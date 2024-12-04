Глава Министерства иностранных дел на полях встречи глав МИД стран-членов НАТО в Брюсселе 4 декабря заявил, что Украина не откажется от двусторонних соглашений по безопасности, подписанных с другими государствами.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание «Европейская правда».

По словам дипломата, эти договоренности не являются альтернативой членству нашей страны в Организации Североатлантического договора. Кроме того, соглашения по безопасности – инструмент усиления помощи Украине на ее пути в военно-политический блок.

Руководитель внешнеполитического ведомства объяснил, что недавнее заявление МИД Украины говорит о позиции неприемлемости для Киева каких-либо заменителей интеграции нашего государства в Альянс. Двусторонние соглашения безопасности под это определение не попадают.

Ранее западные СМИ выяснили, какие страны-члены НАТО до сих пор выступают против вступления Украины в организацию.