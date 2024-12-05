Руководитель внешнеполитического ведомства Украины в ходе выступления на 31-м ежегодном заседании Совета глав МИД стран ОБСЕ заявил, что Западу нужно осознать два момента относительно планов РФ по нашей стране, информирует издание «НБН».

По словам дипломата, Москва стремится к «Ялте-2» или хотя бы к «Минску-3», то есть хочет быть в мире зон влияния, где новые границы и правила диктуются применением силы. В то же время Киев стремится к достижению справедливого мира в Украине.

Министр объяснил, что сегодня в нашей стране решаются два подхода к будущему. Западу прямо сейчас нужно ликвидировать «серые зоны», так как РФ превращает их в зоны влияния, и определиться с геополитическим будущим Украины.

Глава МИД подчеркнул, что агрессивная страна – это не партнер, а самая большая угроза для общей безопасности, в частности присутствие россиян в ОБСЕ угрожает сотрудничеству между европейскими государствами.

Ранее Сибига объяснил, почему Киев не откажется от двусторонних соглашений по безопасности в стремлении к членству в НАТО.