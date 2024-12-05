Глава ОПУ в интервью британскому изданию The Telegraph заявил, что Киев готов без промедления провести выборы после того, как в Украине воцарится мир, информирует «НБН».

Руководитель Офиса Зеленского заверил, что украинский лидер готов к выборам в любое время, однако только после достижения справедливого мира в стране, так как есть важные моменты для проведения голосования.

Чиновник объяснил, что, кроме того, демократические государства должны признать избирательный процесс в Украине соответствующим всем международным стандартам демократии.

По его словам, это означает, что все граждане нашей страны должны получить возможность проголосовать, в частности военнослужащие, которые находятся на передовой, и люди, временно выехавшие за границу.

Напомним, советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк высказался о проблеме Будапештского меморандума. Чиновник назвал документ «одним из самых больших обманов в современной истории».