В пресс-службе ОПУ сообщили, что 5 декабря глава государства провел телефонный разговор с генеральным секретарем Североатлантического Альянса. Политики обсудили ситуацию на фронте в Украине и следующие шаги НАТО для поддержки страны, пишет издание «НБН».

Президент рассказал главе военно-политического блока о ходе боевых действий, в частности на Восточном направлении, и наступлении Сил обороны в Курской области.

В этом контексте гарант отметил важность эффективного использования защитниками дальнобойной артиллерии, переданной партнерами. Зеленский ожидает, что союзники обеспечат бесперебойную поставку 155-мм боеприпасов.

Кроме того, политики обсудили активизацию реализации принятых на саммите НАТО в Вашингтоне решений, в частности усиление украинской ПВО, особенно в период холодов.

Глава государства в ходе разговора с генсеком Альянса также отметил важность интеграции Украины в НАТО.

Ранее Рютте прокомментировал заявление Зеленского о необходимости взять часть Украины под «зонтик» военно-политического блока.