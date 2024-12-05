Президент в ходе обращения к правозащитному сообществу заявил, что в плену РФ среди тысяч ни в чем неповинных украинцев находятся 6 городских руководителей и глав общин. Некоторых из них враг удерживает не только с 2022-го, но и с 2014 года, информирует издание «НБН».

По его словам, официальный Киев делает все, чтобы их вернуть – ищет политические, юридические возможности и привлекает посредников. Глава государства напомнил, что уже удалось освободить из неволи 3 767 граждан нашей страны.

Украинский лидер напомнил, что накануне стало известно о гибели в российском плену мэра Днепрорудного Запорожской области Евгения Матвеева, которого оккупанты захватили в марте 2022 года.

Гарант считает, что международное сообщество мало реагирует на то, что россияне делают с пленными, на похищение украинских детей, на то, что происходит на ВОТ. Зеленский добавил, что сейчас обсуждается «замораживание» боевых действий, при этом никто не говорит о том, какая судьба ожидает наших граждан в оккупации.

Как сообщалось, советник президента ответил, будут ли в Украине снижать мобилизационный возраст до 18 лет.