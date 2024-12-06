Агентство Reuters на днях опубликовало материал, в котором раскрыло подробности трех основных стратегий по завершению войны в Украине, которые рассматривает команда новоизбранного американского президента Дональда Трампа.

Все они не предусматривают интеграцию Украины в НАТО, информирует издание «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина».

Журналисты заявили, что 47-му главе Белого дома предложили эти планы советники, которые хотят вынудить Украину и РФ сесть за стол переговоров с помощью «кнута и пряника».

Фесенко обратил внимание на то, что республиканец еще не выбрал одну стратегию завершения боевых действий. По его словам, СМИ просто обобщило ранее высказанные предложения по этому вопросу. Эксперт подчеркнул, что еще нет плана самого Трампа, поэтому новоизбранный глава США еще будет определяться.

Напомним, в МИД РФ заявили, что Москва готова рассмотреть предложения новой администрации США по Украине.