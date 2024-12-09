Фесенко в интервью изданию «Главред» прокомментировал визит украинской делегации во главе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком в США. По его словам, есть две цели поездки представителей Киева в Штаты, информирует «НБН».

Эксперт отметил, что украинская делегация контактировала с администрацией Джо Байдена, а также налаживала контакты с командой новоизбранного американского президента Дональда Трампа.

Глава Центра прикладных политических исследований «Пента» обратил внимание на то, что во время каждой поездки в США руководитель ОПУ встречается с советником главы Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном. Американский чиновник – ключевое контактное лицо для Киева с начала полномасштабной войны.

В ходе этого визита в Америку представителям украинского руководства нужно было наладить контакты с людьми из команды Трампа, которые будут отвечать за переговоры по окончанию войны.

Фесенко добавил, что в Белом доме сейчас переходной период, поэтому делегации также было необходимо прояснить вопрос предоставления Украине военной помощи на сумму 750 миллиардов долларов, поскольку неизвестно, успеет ли Вашингтон завершить этот процесс до инаугурации республиканца.

Как сообщало издание Politexpert, 47-й президент США может изменить политику относительно конфликта в Сирии.

Ранее аналитик высказался о трех стратегиях завершения войны в Украине, которые рассматривает Трамп.