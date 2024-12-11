Советник руководителя Офиса президента Украины заявил, что на данный момент нет официальных предложений по завершению войны в нашей стране. Однако окончание боевых действий сегодня побудит РФ накопить ресурсы и продолжать экспансию, пишет «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина».

По его словам, Кремль не реализовал поставленные перед собой задачи, которые намного шире, чем полная оккупация Донецкой и Луганской областей. Поэтому официальных предложений по завершению боевых действий нет, кроме официальных позиций Киева и Москвы.

Чиновник напомнил, что власти РФ намерены получить в полном составе четыре области нашей страны. Однако украинское руководство выступает против завершения войны путем уступок агрессору, так как это будет нарушать международное право.

Представитель Офиса Зеленского добавил, что юридического завершения войны недостаточно, важно заставить Российскую Федерацию осуществить политическую трансформацию, чтобы Кремль не настаивал на своем праве доминировать через насилие.

Как сообщалось, социологи выяснили, какие обстоятельства украинцы считают приемлемыми для начала переговоров с Москвой.