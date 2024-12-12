Руководитель Офиса Зеленского в интервью «Суспільне» заявил, что сейчас наша страна не готова к переговорному процессу с государством-террористом. Украина должна стать сильной, чтобы начать диалог с агрессивной страной и говорить с ней на равных, информирует издание «НБН».

Глава ОПУ обратил внимание на то, что сейчас все, что звучит из Москвы – это язык ультиматумов. По этой причине Киев объясняет союзникам, почему важно усилить нашу страну и разбивать риторику Кремля о том, что якобы она хотела войны и провоцировала РФ.

Чиновник напомнил, что путинские оккупационные войска вторглись в нашу страну не для защиты кого-то, ведь они даже не могут защитить свою территорию, подразумевая операцию ВСУ в Курской области. Ермак подчеркнул, что кремлевскому диктатору важно продолжать боевые действия в Украине.

Как сообщалось, социологи выяснили, при каких обстоятельствах украинцы считают допустимым начало переговоров с Россией относительно завершения войны.