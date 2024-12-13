Симороз в интервью изданию OBOZ.UA рассказал о приоритетах кремлевского диктатора на период до вступления в должность президента США Дональда Трампа в январе следующего года, информирует «НБН».

По словам эксперта, главная цель Путина до инаугурации республиканца – достичь как можно больше продвижений на востоке Украины, где идет активное наступление ВС РФ. Эти территориальные достижения будут соответствовать заявлениям российского лидера в 2022 году о цели так называемой «СВО» – «освободить» Донецкую и Луганскую области.

Юрист считает, что в контексте возможных переговоров при посредничестве Белого дома глава Кремля хотел бы сообщить россиянам о выполнении территориальных целей «спецоперации».

Ветеран войны считает, что Курская область может стать «разменной монетой» на переговорах. Не исключено, что будет предложен обмен территорий – Москва восстановит контроль над приграничной областью РФ, а Киеву вернут часть захваченных регионов.

Симороз напомнил, что Суджанский район Курской области небольшой, кроме того, Силы обороны Украины не контролируют на этой территории стратегические объекты или города.

Однако на переговорах будет подписан договор, согласно которому ВСУ могут выйти из приграничного региона России и зайти на определенную территорию Украины, которую ранее контролировали войска Путина.

Ранее бывший замглавы Генштаба ВСУ Виктор Муженко назвал приоритеты Путина в войне против Украины.