Издание «РБК-Украина», ссылаясь на источник в партии «Слуга народа», заявило, что на этой неделе Рада может рассмотреть законопроект по обеспечению реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины. Его глава государства инициировал еще в августе, информирует «НБН».

По словам собеседника журналистов, этот документ Зеленский определил приоритетным, поэтому на согласительном совещании представители президентской политической силы будут настаивать на его рассмотрении на этой неделе.

Отметим, что зарегистрированный в конце лета главой государства законопроект в частности будет определять допустимые случаи множественного гражданства.

Напомним, что экс-руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба еще в прошлом году выступал за введение множественного гражданства, однако с одним ограничением.