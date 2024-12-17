В ходе заседания Конгресса местных и региональных властей во вторник, 17 декабря, украинский лидер напомнил, что он общается с Дональдом Трампом и провел с ним несколько встреч. По словам президента, «разные политики пиарятся на этом», однако ему не нужны посредники для коммуникации с новоизбранным главой США.

Об этом сообщает издание «НБН» со ссылкой на агентство «Укринформ».

В частности, гарант дал понять, что Киеву нужны прямые отношения с Вашингтоном, и он не нуждается в «посредничестве» главы венгерского правительства Виктора Орбана. Зеленский объяснил, что у представителя Будапешта нет никаких рычагов давления на кремлевского диктатора Владимира Путина.

«Его и таких, как он, не пущу», – заявил украинский лидер.

Президент добавил, что ОПУ продолжает активную работу с командой нового главы Белого дома и выразил надежду на то, что администрация Трампа продолжит помогать Украине в борьбе с агрессором.

Напомним, Орбан высказался о своей «мирной» инициативе, анонсировав изменения на Западе после инаугурации 47-го президента США.