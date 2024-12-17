Руководитель ОПУ во время заседания Конгресса местных и региональных властей во вторник, 17 декабря, заявил, что «реальные переговоры» с россиянами об устойчивом мире начнутся лишь тогда, когда у агрессивной страны не останется ресурсов для ведения боевых действий.

По словам чиновника, кроме того, к этому моменту Украина должна оставаться сильной, потому что «помогают только сильным», сообщает издание «НБН» со ссылкой на «Суспільне».

Глава Офиса Зеленского напомнил, что осенью глава государства представил план победы нашей страны. В документе Киев зафиксировал свою позицию и расписал реальные механизмы завершения боевых действий и достижения мира.

Представитель Банковой в очередной раз подчеркнул, что Кремль жаждет капитуляции Украины и ее союзников, поэтому если РФ не вынудить к справедливому миру – его не будет. В таком случае враг воспользуется паузой, восстановит силы и продолжит наступление.

Отметим, в ходе заседания президент Владимир Зеленский заявил, что ему не нужно «посредничество» главы правительства Венгрии Виктора Орбана в отношениях с Дональдом Трампом.