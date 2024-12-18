Представитель Офиса Зеленского в комментарии «РБК-Украина» рассказал, что в стране-агрессоре есть много групп, которые противостоят между собой. Подоляк напомнил о смертях конструкторов ракетных систем, генеральных директоров военных производств и т.д.

По его словам, эти убийства – попытка скрыть коррупционные дела, переложить на кого-то ответственность за какие-то несоответствия и прочее, информирует издание «НБН».

Чиновник добавил, что во внутренних конфликтах РФ также есть этнический компонент, указав на задержание гражданина Узбекистана, которого ФСБ обвиняет в подрыве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты армии России Игоря Кириллова 17 декабря.

Советник главы ОПУ обратил внимание на то, что кремлевская пропаганда часто рассказывает о «вербовке украинскими спецслужбами», назвав подобные заявления преувеличением. Он убежден, что если бы разведка Украины действительно делала это, ситуация в РФ могла быть другой.

«Они сами себя уничтожают», – подытожил Подоляк.

Напомним, замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев обвинил в убийстве «химического генерала» военно-политическое руководство Украины, пригрозив ему «возмездием».