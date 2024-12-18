Глава государства во время онлайн-общения с читателями французского издания Le Parisien заявил, что наша страна могла бы усилить свою ПВО и дальнобойные возможности ВСУ, запустив отечественное производство оружия, техники и снарядов по западным лицензиям, пишет «НБН».

По его словам, союзники должны делать инвестиции в усиление возможностей нашей страны, делиться технологиями с украинцами, делая вклад в безопасность Европы. Если Западу не хватает мощностей для своевременного производства современных комплексов ПВО, он может предоставить Киеву лицензии для выпуска этих систем, а также другого оружия.

Президент считает, что продолжение войны свидетельствует о том, что Украина не получает достаточно помощи от партнеров. Поражение нашей страны в войне позволит закаленным боями россиянам атаковать другие государства.

Также в ходе общения с читателями французского СМИ гарант высказался о переговорах с главой Кремля и признался, пугают ли его угрозы диктатора.