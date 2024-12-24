Тихий на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter) прокомментировал статью испанского издания El Pais. В материале сказано, что Киев якобы требует от ЕС прекратить предоставлять беженцам помощь и консульские услуги мужчинам призывного возраста.

Также журналисты уточнили, что украинское руководство таким путем хочет вернуть домой до 10 миллионов граждан, информирует «НБН».

Спикер внешнеполитического ведомства заявил, что некоторые утверждения в материале испанского СМИ являются некорректными. Чиновник сообщил, что Киев не ведет переговоры с ЕС относительно сокращения помощи переселенцам в странах-членах организации.

Также Тихий напомнил, что мужчины мобилизационного возраста имеют доступ к консульским услугам согласно действующему законодательству.

Представитель министерства добавил, что украинские власти преследуют цель создать не препятствия, а положительную мотивацию для граждан, чтобы они возвращались на родину добровольно.

Ранее эксперт объяснила, почему украинские беженцы будут возвращаться из Европы.