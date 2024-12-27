Бывший командующий войсками США в Европе в эфире телеканала «Киев24» выразил уверенность в том, что Москва сейчас не пойдет ни на какие переговоры по завершению войны против Украины, пока глава Кремля думает, что РФ может победить.

Чтобы изменить соответствующую позицию Кремля, по его словам, Запад должен предоставить ВСУ все необходимое оружие, информирует издание «НБН».

Американский офицер в отставке считает, что США и их союзникам, нужно давить на агрессивную страну, а не вынуждать Киев отдать врагу свои территории.

Ходжес отметил, что РФ – ненадежный партнер для переговоров, поэтому соответствующий процесс станет проверкой для новоизбранного главы Белого дома Дональда Трампа. Если исход переговоров для Украины будет плохим, союзники в Европе заплатят большую цену, поэтому им стоит делать больше, чем они делают сейчас.

Напомним, накануне лидер россиян заявил, что Словакия готова предоставить площадку для мирных переговоров между Киевом и Москвой.