Глава МИД, руководитель Минагрополитики Виталий Коваль, спецпредставитель президента по вопросам Ближнего Востока и Африки Максим Субх сегодня в Дамаске встретились с новым лидером сирийских повстанцев Ахмедом аль-Шараа.

Об этом сообщил Сибига на своей странице в соцсети Х, обнародовав фото со встречи, информирует издание «НБН».

Фото – x.com/andrii_sybiha

Как пишут СМИ, глава МИД Сирии Асаад Хасан аль-Шибани сообщил, что Дамаск будет иметь стратегическое партнерство с Киевом на политическом, экономическом и социальном уровнях.

В свою очередь Сибига подтвердил готовность руководства Украины начать новую страницу истории в отношениях с Сирией, в частности передал лидеру повстанцев послания поддержки от главы государства.

Дипломат напомнил, что 31 декабря в страну доставят 500 тонн украинской муки. При этом Киев готов предоставить Дамаску больше продовольственной помощи.

Помимо этого, по словам чиновника, в Украине возобновят обучение сирийских студентов.

Также министр сообщил, что наша страна готова делиться с Дамаском опытом работы по привлечению военных преступников к ответственности.

Напомним, как сообщало ГУР МОУ, РФ бросила свои войска в Сирии без запасов воды и продовольствия.