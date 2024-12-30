Дипломат в интервью изданию «Главред» напомнил, что Трамп обещал быстро закончить войну, однако сейчас он уже забыл о 24 часах и говорит о месяцах, поскольку невозможно остановить боевые действия, исходя из того, что нарисовал себе в голове лидер россиян Владимир Путин, информирует «НБН».

Огрызко не сомневается, что без согласия Украины никто не сможет реализовать договоренности, согласованные за ее спиной. Новоизбранный американский лидер теоретически может прекратить поддержку Киева, однако экс-глава МИД убежден, что он не сделает этого, ведь среди республиканцев есть ядро политиков, которые понимают, чем грозит победа РФ в войне.

По его словам, если 47-й президент США согласится с тем, что можно оккупировать чужие территории и после этого хорошо себя чувствовать, мир придет к хаосу.

Дипломат отметил, что пока сложно спрогнозировать что-то конкретное относительно сохранения поддержки Украины Америкой при новой администрации Белого дома, однако уже известно, что Киев будет получать помощь на 2025 год.

Напомним, генерал Бен Ходжес оценил возможность переговоров с РФ, ответив, что должны предпринимать Трамп и союзники США.