Президент во время интервью с первой леди Украины Еленой Зеленской в эфире национального телемарафона заявил, что российский лидер не хочет переговоров, информирует издание «НБН».

Глава государства убежден, что кремлевский диктатор будет находить причины не начинать диалог с Киевом о завершении войны до того человека, который согласится на капитуляцию Украины.

Гарант напомнил, что Путин требует сокращения ВСУ до 40-50 тысяч военнослужащих и голосования в парламенте за нейтральный статус нашей страны. Зеленский не сомневается, что глава Российской Федерации ставит такие условия, чтобы «иметь возможность вернуться снова».

Напомним, что в новогоднем обращении президент упомянул о союзниках Украины, в частности о США. Глава государства убежден, что новоизбранный американский лидер Дональд Трамп сможет завершить боевые действия в нашей стране и принести ей мир.

Как сообщалось, СМИ заявили, что Кремль хочет завершить переговоры с Киевом относительно войны до 9 мая.