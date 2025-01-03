Президент и первая леди Украины Елена Зеленская 2 января в эфире национального телемарафона дали интервью, в ходе которого глава государства рассказал, что он рассчитывает встретиться с Трампом после его инаугурации, пишет издание «НБН».

По словам гаранта, во время телефонного разговора с новоизбранным главой США, республиканец сообщил, что одним из первых визитов он будет ждать именно его. Также 47-й американский президент напомнил, что завершение российско-украинской войны – это приоритет для него.

Учитывая слова Трампа, Зеленский предполагает, что после вступления республиканца в должность главы государства они проведут встречу. После этого начнется совместная работа Киева и Вашингтона над шагами, которые должны остановить горячую стадию боевых действий.

Также в интервью лидер украинцев оценил готовность Путина к переговорам по завершению войны.