Бессмертный в интервью для телеканала «Эспрессо» рассказал, что в сложных ситуациях с Китаем и КНДР, когда Трамп ничего не мог решить «с первого подскока», республиканец выбирал дистанцироваться от ситуации.

Дипломат опасается, что новоизбранный американский президент может повести себя подобным образом и в отношении проблемы завершения российско-украинской войны, пишет издание «НБН».

По его словам, 47-й президент США может отстраниться от достижения мира в нашей стране, если увидит, что у него не получается добиться скорейшего окончания боевых действий.

Историк обратил внимание на то, что соответствующая политика новоизбранного главы Белого дома уже дает о себе знать – то есть республиканец устраняется, начинает раздавать наряды в стиле «пусть с Ким Чен Ыном встречается Реджеп Эрдоган», «пусть с президентом Филиппин встречается руководство КНР» и т.п.

Бессмертный напомнил, что после визита в столицу Франции и встреч на открытии Собора Парижской Богоматери Трамп в своей соцсети Truth Social бросает фразу, что «Китай поможет». Возникает вопрос, кому поможет Пекин и каково его участие в соответствующем процессе.

Дипломат считает, что на самом деле ни Трамп, ни его команда не знают, что и как делать, у них нет плана по Украине, поэтому они начинают фантазировать, чем пользуется РФ.

Как сообщало издание Politexpert, новоизбранный американский лидер готов лоббировать поддержку Майка Джонсона среди республиканцев.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский в новогоднем обращении заявил, что Трамп сможет остановить боевые действия в нашей стране и поможет достичь мира.