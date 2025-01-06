Портников в интервью изданию OBOZ.UA рассказал, что война в нашей стране может закончиться «по простой формуле, для которой не нужен Трамп» – уничтожением ресурсов РФ или Украины, либо двух сторон, пишет «НБН».

По его словам, для Украины важно, чтобы ресурс для ведения боевых действий закончился именно в Российской Федерации. В противном случае наша государственность исчезнет вместе с вместе с украинским национальным присутствием на этих землях.

Аналитик заявил, что у новоизбранного американского лидера есть реальные инструменты, чтобы вынудить Москву закончить войну, например, прекратить поставки военной помощи Киеву. Трампа не волнует, что это будет демонтаж украинской государственности, поскольку у него есть другие связанные с безопасностью вызовы.

Еще один инструмент 47-го президента США – передача Киеву нового вооружения, большего количества истребителей F-16, разрешение американским летчикам садиться за штурвал этих самолетов и создание баз Штатов с применением ядерного оружия на украинской территории. В таком случае кремлевский диктатор может начать переговоры по замораживанию боевых действий, как минимум, по линии столкновения.

Портников добавил, что телефонные разговоры между американским лидером и Путиным или Зеленским – это не важное средство для прекращения российской агрессии и не инструмент давления.

Напомним, дипломат объяснил, почему Трамп может дистанцироваться от проблемы завершения российско-украинской войны.